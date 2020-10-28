Азербайджан опроверг обстрел роддома в Степанакерте
Министерство обороны Азербайджана в своём Telegram опровергло сообщения об обстреле роддома в Степанакерте.
В ведомстве заявили, что сообщения армянских СМИ о якобы обстреле азербайджанскими ВС родильного дома в Степанакерте, являются «целенаправленно тиражируемой дезинформацией», с помощью которой Ереван пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений.
Ранее Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в своём Facebook заявила, что азербайджанские войска обстреливают Степанакерт из РСЗО «Смерч», одна из ракет попала в городской роддом, объявлена воздушная тревога.
Боевые действия в зоне многолетнего карабахского конфликта возобновились с 27 сентября. 26 октября было объявлено уже третье перемирие. Помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку были настроены на диалог с Ереваном по вопросу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако заявление о том, что регион армянский, стало одной из главных причин срыва переговоров.
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