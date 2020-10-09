Баку сообщил о сбитой ракете, запущенной Арменией

Собянин призвал поверить в статистику по коронавирусу и продержаться до вакцины Более 200 волонтеров в Москве присоединились к акции #МыВместе В столице откроются 11 поликлиник после реконструкции в 2021 году Программа удвоения метро Москвы выполнена на 65% Пешеходное пространство появится под Шелепихинским мостом через Москву-реку