Баку сообщил о сбитой ракете, запущенной Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что сбило баллистическую ракету, выпущенную с территории Армении по городу Мингячевир, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что ракета была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров.

Признание Карабаха или капитуляция? Армения и Азербайджан встречаются в Москве

В пятницу, 9 октября, главы МИД Армении, Азербайджана и России соберутся в Москве для консультаций. Армянские и азербайджанские эксперты рассказали в эфире НСН, чего ждут от России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.




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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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