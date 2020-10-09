Баку сообщил о сбитой ракете, запущенной Арменией
Министерство обороны Азербайджана сообщило, что сбило баллистическую ракету, выпущенную с территории Армении по городу Мингячевир, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что ракета была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров.
В пятницу, 9 октября, главы МИД Армении, Азербайджана и России соберутся в Москве для консультаций. Армянские и азербайджанские эксперты рассказали в эфире НСН, чего ждут от России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
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