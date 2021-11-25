Байдену удалили потенциально предраковую аденому
Президент США Джо Байден перенес операцию по удалению доброкачественного новообразования. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении врача главы государства Кевина О'Коннора.
«У президента Байдена был удален из восходящей кишки трехмиллиметровый доброкачественный на вид полип», — сообщил О'Коннор.
Отмечается, что гистологическое исследование определило полип как трубчатую аденому — потенциально предраковое образование, сообщает РЕН ТВ.
На минувшей неделе Байден прошел медицинское обследование и перенес колоноскопию, напоминают Известия. Врачи заключили, что состояние здоровья президента позволяет исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего без всяких ограничений.
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