Байдену нарисовали крест из пепла на лбу

По его словам, глава государства помолился в «большой секретности». Президент просил мир и преображение России. Кроме того, Давидовски нарисовал пеплом крест на лбу Байдена в честь «пепельной среды». После этого глава Белого дома появился на публике с остаточным темным пятном.

Священник опубликовал фотографию вместе с Байденом, у которого на лбу виден пепельный крест. По данным прессы, богослужение состоялось в частном порядке в гостинице в Варшаве, где останавливался президент.

Напомним, в аэропорту столицы Польши, когда Байден поднимался по трапу в самолет, на полпути 80-летний политик споткнулся, потерял равновесие и упал вперед.

