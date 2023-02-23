Байдену нарисовали крест из пепла на лбу
Американский лидер Джо Байден отслужил в Польше католическую мессу, сообщил в соцсетях местный священник Виеслав Давидовски.
По его словам, глава государства помолился в «большой секретности». Президент просил мир и преображение России. Кроме того, Давидовски нарисовал пеплом крест на лбу Байдена в честь «пепельной среды». После этого глава Белого дома появился на публике с остаточным темным пятном.
Священник опубликовал фотографию вместе с Байденом, у которого на лбу виден пепельный крест. По данным прессы, богослужение состоялось в частном порядке в гостинице в Варшаве, где останавливался президент.
Напомним, в аэропорту столицы Польши, когда Байден поднимался по трапу в самолет, на полпути 80-летний политик споткнулся, потерял равновесие и упал вперед.
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