СМИ: Байдена уличили во лжи

Американский президент Джо Байден солгал о своем зачислении в Военно-морскую академию в 1965 году, сообщает The New York Post.

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Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед выпускниками этой академии в Аннаполисе. Президент заявил, что якобы сенатор Калеб Боггс одобрил его зачисление в академию. Но нынешний президент тогда отказался от предложения ради поступления в Делаверский университет и начала политической карьеры.

По данным издания, слова лидера США удивили даже политических обозревателей, так как ни о чем подобном Байден никогда не рассказывал.

Не говорится о зачислении в академию и в подробной автобиографии президента, изданной в 2008 году. Кроме того, в 1965 году Байден был уже бакалавром Делавэрского университета, а Военно-морская академия не принимает выпускников других заведений.

Тем временем, уровень одобрения американцами работы президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36%. Такие показатели обусловлены ростом инфляции в стране.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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