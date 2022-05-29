СМИ: Байдена уличили во лжи

Об этом глава государства заявил в ходе выступления перед выпускниками этой академии в Аннаполисе. Президент заявил, что якобы сенатор Калеб Боггс одобрил его зачисление в академию. Но нынешний президент тогда отказался от предложения ради поступления в Делаверский университет и начала политической карьеры.

По данным издания, слова лидера США удивили даже политических обозревателей, так как ни о чем подобном Байден никогда не рассказывал.

Не говорится о зачислении в академию и в подробной автобиографии президента, изданной в 2008 году. Кроме того, в 1965 году Байден был уже бакалавром Делавэрского университета, а Военно-морская академия не принимает выпускников других заведений.

Тем временем, уровень одобрения американцами работы президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36%. Такие показатели обусловлены ростом инфляции в стране.

