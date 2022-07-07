Байдена обвинили в непонимании рыночной экономики

Американского президента Джо Байдена журналисты Boston Herald обвинили в полном непонимании работы рыночной экономики.

Байден: рост стоимости бензина в США был неизбежен при введении санкций против РФ

В частности, попытки главы государства обвинить в росте цен на бензин Россию и компании, продающие топливо, показывают нежелание разбираться в причинах инфляции.

Издание посоветовало Байдену обратить внимание на твит Американской нефтегазовой ассоциации, которая дала совет президенту пройти вводный курс экономической теории в университете.

Ранее Байден потребовал от владельцев автомобильных заправок снизить цены на бензин. Как считает глава Белого дома, так управляющие АЗС компании должны поступить, поскольку сейчас время «глобальных рисков».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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