Байден заявил об отказе от повторного локдауна в США

Руководство США не планирует вводить в стране повторный локдаун из-за распространения индийского штамма коронавируса. Об этом рассказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Новая разновидность коронавируса в соответствии с классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называется "Дельта". Байден отметил, что локдаун не потребуется из-за формирования коллективного иммунитета вследствие массовой вакцинации.

Президент напомнил, что существующие вакцины "очень эффективны". При этом американский лидер напомнил, что "Дельта" может привести увеличению смертности в тех регионах, где население отказывается от прививок.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала заявил, что почти 90% заболевших коронавирусом в Москве в последние дни заражены "индийским" штаммом.