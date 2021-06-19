Байден заявил об отказе от повторного локдауна в США
Руководство США не планирует вводить в стране повторный локдаун из-за распространения индийского штамма коронавируса. Об этом рассказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме.
Новая разновидность коронавируса в соответствии с классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называется "Дельта". Байден отметил, что локдаун не потребуется из-за формирования коллективного иммунитета вследствие массовой вакцинации.
Президент напомнил, что существующие вакцины "очень эффективны". При этом американский лидер напомнил, что "Дельта" может привести увеличению смертности в тех регионах, где население отказывается от прививок.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала заявил, что почти 90% заболевших коронавирусом в Москве в последние дни заражены "индийским" штаммом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru