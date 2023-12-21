Байден заявил, что Трамп «мятежник»
21 декабря 202301:43
Глава США Джо Байден считает, что экс-президент Дональд Трамп является «мятежником», сообщает «РЕН ТВ».
Об этом действующий американский лидер заявил журналистам. «Конечно, пусть решает суд это дело. Но он точно поддержал мятеж [штурм Капитолия] без вопросов», – сказал Байден.
Ранее Верховный суд в американском штате Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru