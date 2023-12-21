Байден заявил, что Трамп «мятежник»

Об этом действующий американский лидер заявил журналистам. «Конечно, пусть решает суд это дело. Но он точно поддержал мятеж [штурм Капитолия] без вопросов», – сказал Байден.

Ранее Верховный суд в американском штате Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

