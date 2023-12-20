Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина
Президент США Джо Байден заявил, что бывший глава государства Дональд Трамп поддержал своего «старого приятеля» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пул Белого дома.
«Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные», — указал Байден, подчеркнув, что это «неудивительно».
По мнению американского президента, между Москвой и поместьем Трампа Мар-а-Лаго много общего, пишет Ura.ru.
Ранее Трамп во время митинга сторонников в штате Нью-Гемпшир, говоря об опасности для демократии в США, привел цитату Путина о том, что происходящее с экс-президентом Штатов — «политическое преследование оппонента», доказывающее загнивание американской системы, напоминает RT.
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