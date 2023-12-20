Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина

«Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные», — указал Байден, подчеркнув, что это «неудивительно».

По мнению американского президента, между Москвой и поместьем Трампа Мар-а-Лаго много общего, пишет Ura.ru.

Ранее Трамп во время митинга сторонников в штате Нью-Гемпшир, говоря об опасности для демократии в США, привел цитату Путина о том, что происходящее с экс-президентом Штатов — «политическое преследование оппонента», доказывающее загнивание американской системы, напоминает RT.

