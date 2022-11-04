Байден заявил, что США «освободят Иран»

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вскоре «освободят Иран». Об этом глава государства рассказал, выступая в Калифорнии на мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии.

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«Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», — цитирует Байдена ТАСС.

Зрители отреагировали на заявление президента возгласами одобрения.

В сентябре в Иране вспыхнули протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей вскоре после задержания полицией из-за неправильного ношения хиджаба. Правозащитники отмечали, что девушка погибла из-за побоев силовиков. На фоне беспорядков США и Евросоюз ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за подавление акций протеста. Иранские власти обвинили Соединенные Штаты в организации беспорядков и информационном терроризме.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранСШАДжо Байден
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