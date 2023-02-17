Байден заявил, что США не намерены вести холодную войну с КНР
Вашингтон не будет вести холодную войну против Пекина, но продолжат конкурировать с КНР, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байден, который обратился к нации по телевидению.
По словам главы государства, США стремятся к конкуренции, а не конфликту с Китаем, о новой холодной войне речи не идет.
Байден также сообщил, что американские власти не будут извиняться за свою позицию и будут и в дальнейшем соперничать, избегая конфликта с Пекином.
Также президент заявил, что в настоящее время нет указаний на связь сбитых на севере Соединенных Штатов и Канады воздушных объектов с разведывательными программами какой-либо страны. По его словам, до сих пор неизвестно, что из себя представляют три объекта. Глава Белого дома поручил команде подготовить план действий на случай появления подобных объектов в будущем.
Ранее в МИД Китая заявили, что американские аэростаты США в 2022 году более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве КНР. Вашингтон призвали «задуматься о своих собственных действиях».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- В США назвали минимальные условия для безопасности Украины
- Байден заявил, что США не намерены вести холодную войну с КНР
- Рябков сообщил, что будет с новой техникой Запада на Украине
- СМИ: демократы скептически относятся к идее переизбрания Байдена
- В США не исключили, что следующая зима станет для Европы более тяжелой
- Кортнев сообщил, что был задержан в Новосибирске
- Рябков: Россия видит эскалацию со стороны США в ситуации с Украиной
- В Турции произошло новое землетрясение
- Байден сделал заявление о сбитых над США неопознанных объектах
- «Нет методов лечения»: жена Брюса Уиллиса раскрыла страшный диагноз актера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru