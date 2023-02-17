Байден заявил, что США не намерены вести холодную войну с КНР

По словам главы государства, США стремятся к конкуренции, а не конфликту с Китаем, о новой холодной войне речи не идет.

Байден также сообщил, что американские власти не будут извиняться за свою позицию и будут и в дальнейшем соперничать, избегая конфликта с Пекином.

Также президент заявил, что в настоящее время нет указаний на связь сбитых на севере Соединенных Штатов и Канады воздушных объектов с разведывательными программами какой-либо страны. По его словам, до сих пор неизвестно, что из себя представляют три объекта. Глава Белого дома поручил команде подготовить план действий на случай появления подобных объектов в будущем.

Ранее в МИД Китая заявили, что американские аэростаты США в 2022 году более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве КНР. Вашингтон призвали «задуматься о своих собственных действиях».

