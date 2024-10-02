Байден выступил против ударов Израиля по иранским ядерным объектам

Президент США Джо Байден высказался против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, сообщает Associated Press. Отвечая на вопрос о поддержке таких действий в ответ на ракетные атаки Ирана, он заявил: «Ответ — нет!».

Эти слова Байден произнес после обсуждения новых санкций против Ирана с лидерами стран «Большой семерки». Он также подтвердил, что США продолжают поддерживать Израиль и его народ, как сообщили в пресс-службе Белого дома.