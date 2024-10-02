Байден выступил против ударов Израиля по иранским ядерным объектам
Президент США Джо Байден высказался против возможности ударов Израиля по ядерным объектам в Иране, сообщает Associated Press. Отвечая на вопрос о поддержке таких действий в ответ на ракетные атаки Ирана, он заявил: «Ответ — нет!».
Эти слова Байден произнес после обсуждения новых санкций против Ирана с лидерами стран «Большой семерки». Он также подтвердил, что США продолжают поддерживать Израиль и его народ, как сообщили в пресс-службе Белого дома.
1 октября Иран запустил ракеты по Израилю, объясняя это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, которые погибли в результате израильского удара 27 сентября.
По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, атака продолжалась около часа и была успешно отражена благодаря системе противовоздушной обороны Израиля и поддержке США. Он назвал ракетный удар «большой ошибкой» Ирана и пообещал, что Тегеран «заплатит за это», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru