Байден заявил, что ревновал супругу к индейцам
Глава Белого дома Джо Байден заявил о том, что ревновал супругу Джилл к представителям коренных народов Соединенных Штатов.
По его словам, в индейских резервациях супруга проводила достаточно много времени. «Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу. Я слышал больше о Навахо, чем о себе», – заявил президент.
Он пообещал самостоятельно посетить резервации коренных народов, время от времени путаясь в формулировках и заявляя то о «стране индейцев», то об «индейских национальностях».
Ранее раскритиковали Байдена, который заглянул в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет. Президент подошел к витрине магазина, застыл в ожидании совместного снимка и улыбнулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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