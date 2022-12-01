Байден заявил, что ревновал супругу к индейцам

По его словам, в индейских резервациях супруга проводила достаточно много времени. «Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу. Я слышал больше о Навахо, чем о себе», – заявил президент.

Он пообещал самостоятельно посетить резервации коренных народов, время от времени путаясь в формулировках и заявляя то о «стране индейцев», то об «индейских национальностях».

Ранее раскритиковали Байдена, который заглянул в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет. Президент подошел к витрине магазина, застыл в ожидании совместного снимка и улыбнулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

