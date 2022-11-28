Байдена раскритиковали за выходку с детьми
Журналистка DC Patriot Минди Робинсон раскритиковала американского президента Джо Байдена, который заглянул в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет, сообщает РИА Новости.
Снимки с участием главы государства опубликовало в соцсетях местное издание Nantucket Current. Президент подошел к витрине магазина, застыл в ожидании совместного снимка и улыбнулся. Удивленные дети, увидев главу Белого дома, сделали селфи.
Как считает журналистка, на опубликованных кадрах Байден выглядит «пугающе». «Как в фильме ужасов, кто-нибудь спасите детей», — написала Робинсон в комментариях к публикации.
Ранее американские читатели The Daily Mail прокомментировали шутку главы государства Джо Байдена о прохождении регулярного медицинского осмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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