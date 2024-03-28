СМИ: Угроза смерти в США может остановить экстрадицию Ассанжа из Великобритании

Он выразил уверенность в том, что адвокаты Ассанжа не перестанут подавать апелляции так долго, как только смогут. Блеф также отметил, что соглашение об экстрадиции между двумя странами изначально ставит Лондон в зависимое положение по отношению к Вашингтону.

Высокий суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса.

Ранее адвокат заявил о подорванном здоровье Ассанжа в тюрьме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

