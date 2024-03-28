СМИ: Угроза смерти в США может остановить экстрадицию Ассанжа из Великобритании
Британские власти могут отказаться от попыток экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, если сохраняется вероятность вынесения журналисту смертной казни, заявил член палаты лордов парламента Великобритании от правящей консервативной партии лорд Ричард Балф, сообщает РИА Новости.
Он выразил уверенность в том, что адвокаты Ассанжа не перестанут подавать апелляции так долго, как только смогут. Блеф также отметил, что соглашение об экстрадиции между двумя странами изначально ставит Лондон в зависимое положение по отношению к Вашингтону.
Высокий суд Лондона дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию. В случае предоставления гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса.
Ранее адвокат заявил о подорванном здоровье Ассанжа в тюрьме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru