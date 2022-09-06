Байден заявил, что против внесения РФ в список стран-спонсоров терроризма

Американский лидер Джо Байден заявил, что против внесения России в список стран-спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости.

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Так он ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить РФ в перечень США государств-спонсоров терроризма.

«Нет», — заявил глава государства журналистам.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что США и Запад могут объявить Россию «страной-спонсором терроризма» и таким образом присвоить замороженные активы РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияТерроризмСШАДжо Байден
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