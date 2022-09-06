Байден заявил, что против внесения РФ в список стран-спонсоров терроризма
Американский лидер Джо Байден заявил, что против внесения России в список стран-спонсоров терроризма, сообщает РИА Новости.
Так он ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить РФ в перечень США государств-спонсоров терроризма.
«Нет», — заявил глава государства журналистам.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что США и Запад могут объявить Россию «страной-спонсором терроризма» и таким образом присвоить замороженные активы РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Байден заявил, что против внесения РФ в список стран-спонсоров терроризма
- На Алтае в аварии с бензовозом погибли женщина и четверо детей
- Кадыров: Ведется подготовка добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс
- Пушков прокомментировал избрание Трасс на пост премьера
- Кадыров заявил, что не перейдет с работы «в другое ведомство»
- Камчатские спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане
- Индия оценит предложение о лимите цен на нефть из России
- СМИ: британцы вышли на протест против Трасс
- Немецкий депутат потребовал запустить «Северный поток — 2»
- Предложена новая система выплат пособий безработным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru