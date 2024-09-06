Байден заявил, что посещал Северную Kорею

Это произошло во время выступления в штате Висконсин, трансляцию которого вели американские телекомпании.

«Я совершал поездки по всему миру — от Северной Кореи, <…> Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь [в США] заводов по производству компьютерных чипов», — сказал глава государства.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком. Он заявил, что заявил, что Ираку пришлось долго ждать помощи от Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

