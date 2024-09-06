Байден заявил, что посещал Северную Kорею
Глава Соединенных Штатов Джо Байден оговорился, заявив, что посещал КНДР для обсуждения вопроса производства компьютерных чипов в стране.
Это произошло во время выступления в штате Висконсин, трансляцию которого вели американские телекомпании.
«Я совершал поездки по всему миру — от Северной Кореи, <…> Южной Кореи и в другие страны, чтобы добиться открытия здесь [в США] заводов по производству компьютерных чипов», — сказал глава государства.
Ранее Байден перепутал Украину с Ираком. Он заявил, что заявил, что Ираку пришлось долго ждать помощи от Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп хочет создать комиссию во главе с Маском для аудита правительства
- Байден заявил, что посещал Северную Kорею
- Роскомнадзор представил порядок регистрации популярных блогеров
- Гладков заявил, что при обстрелах ВСУ повреждены 15 домов в Шебекино
- Дуров: Telegram придерживается своей миссии по защите своих пользователей
- Лисняк: Киев перебросил более 500 наемников в Курскую область
- Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал
- Пентагон: Применение Украиной дальнобойных ракет не затронет аэродромы России
- «Удивительные» вопросы: Дуров сделал первое заявление после задержания
- В администрации США ответили на слова Путина о выборах в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru