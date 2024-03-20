Байден перепутал две страны НАТО

Американский лидер Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, сообщает РИА Новости.

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Это произошло в тот момент, когда он говорил о новых членах НАТО.

«Мы объединили Европу, расширили НАТО за счет Швеции и Норвегии», — заявил глава государства на мероприятии в штате Невада.

В военный блок недавно вступили Швеция и Финляндия. Ранее шведский самолет впервые приблизился к границе РФ после вступления в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОПрезидент СШАДжо Байден

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