Байден перепутал две страны НАТО
20 марта 202402:01
Американский лидер Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, сообщает РИА Новости.
Это произошло в тот момент, когда он говорил о новых членах НАТО.
«Мы объединили Европу, расширили НАТО за счет Швеции и Норвегии», — заявил глава государства на мероприятии в штате Невада.
В военный блок недавно вступили Швеция и Финляндия. Ранее шведский самолет впервые приблизился к границе РФ после вступления в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru