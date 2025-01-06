Байден запретил разработку нефтегазовых месторождений у побережья США

Уточняется, что запрет на аренду вод для новых бурений касается всего Восточного побережья, восточной части Мексиканского залива, побережья Вашингтона, Орегона и Калифорнии, а также части Берингова моря у берегов Аляски.

По словам американского лидера, бурение у этих побережий «может нанести непоправимый ущерб местам», которые дороги американцам, а запрет должен предотвратить возможные разливы нефти и выбросы загрязняющих веществ.

«Также бурение здесь не является необходимым для удовлетворения энергетических потребностей нашей страны», — подчеркнул Байден.

Ранее директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что снижение количества пробуренных скважин существенно не влияет на добычу нефти, так как главный показатель – это дебит скважины.

