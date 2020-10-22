Путин призвал сохранить право вето Совбеза ООН
Острейших противоречий и вопросов международной политики накопилось чрезвычайно много, рассказал президент России Владимир Путин.
Он сказал, что усиливается ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, передает РИА Новости его выступление на заседании Валдайского клуба.
«Мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни», - описал Путин это ощущение в ходе заседания клуба.
Он отметил, что изменения набирают скорость и посетовал, что «теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит все более устрашающе».
В этой связи он призвал сохранить прав вето Совбеза ООН.
Все основные международные структуры надо сохранить, все механизмы международной безопасности, включая СБ ООН и его право вето», - подчеркнул президент.
Он добавил, что миру не обойтись без общего универсального каркаса, какие бы группы по интересам ни возникали.
Президент напомнил, что послевоенный мировой порядок был создан Великобританией, СССР и США, с тех пор роль Британии изменилась, СССР не существует, а Россию пытаются списать со счетов.
Но президент подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои возможности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Путин призвал сохранить право вето Совбеза ООН
- Алиев: Азербайджан взял под контроль границу с Ираном
- Путин признался, что гордится россиянами
- Путин: коронавирус не отступил и представляет серьезную угрозу
- ВОЗ призвала прекратить конфликт в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru