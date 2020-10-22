Путин призвал сохранить право вето Совбеза ООН

Острейших противоречий и вопросов международной политики накопилось чрезвычайно много, рассказал президент России Владимир Путин.

Он сказал, что усиливается ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, передает РИА Новости его выступление на заседании Валдайского клуба.

«Мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни», - описал Путин это ощущение в ходе заседания клуба.

Он отметил, что изменения набирают скорость и посетовал, что «теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит все более устрашающе».

В этой связи он призвал сохранить прав вето Совбеза ООН.

Все основные международные структуры надо сохранить, все механизмы международной безопасности, включая СБ ООН и его право вето», - подчеркнул президент.

Он добавил, что миру не обойтись без общего универсального каркаса, какие бы группы по интересам ни возникали.

Президент напомнил, что послевоенный мировой порядок был создан Великобританией, СССР и США, с тех пор роль Британии изменилась, СССР не существует, а Россию пытаются списать со счетов.

Но президент подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои возможности.



