Байден за сутки собрал миллионы долларов на президентскую кампанию

76-летний бывший вице-президент США Джозеф Байден за первые сутки после официального вступления в предвыборную гонку собрал около $6,3 млн от 97 тысяч физических или юридических лиц в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании.

Байден объявил об официальном вступлении в борьбу за симпатии избирателей накануне.

Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки. Очередные выборы президента США пройдут 3 ноября будущего года.

