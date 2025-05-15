Трамп заявил, что подумает над третьим сроком

Президент США Дональд Трамп во время выступления на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре заявил, что подумает над возможным переизбранием в 2028 году.

Трамп объяснил разницу между своим первым и вторым президентским сроком

По его словам, многие советуют ему пойти на третий президентский срок.

«Вы видели новую кепку... Можно использовать, как лозунг: «Трамп 2028 - сводим левых с ума», - пошутил глава Белого дома.

Ранее интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью «Трамп 2028», сообщает RT.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПрезидент СШАДональд Трамп

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