Трамп заявил, что подумает над третьим сроком
15 мая 202515:48
Президент США Дональд Трамп во время выступления на авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре заявил, что подумает над возможным переизбранием в 2028 году.
По его словам, многие советуют ему пойти на третий президентский срок.
«Вы видели новую кепку... Можно использовать, как лозунг: «Трамп 2028 - сводим левых с ума», - пошутил глава Белого дома.
Ранее интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью «Трамп 2028», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru