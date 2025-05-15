Швейцария присоединилась к 16 пакету санкций ЕС против России

Власти Швейцарии присоединились к 16-му пакету санкций Евросоюза против России. ЕС ввел этот пакет мер 24 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.

С 15 мая Швейцария ужесточает в том числе ограничения на экспорт товаров военного и двойного назначения, запрещает экспортировать в Россию хромовые руды и закупать в стране необработанный алюминий. Берн также запретил экспортировать в Росию программное обеспечение для разведки нефти и газа.

Швейцария одновременно присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии.