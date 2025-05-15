Швейцария присоединилась к 16 пакету санкций ЕС против России
Власти Швейцарии присоединились к 16-му пакету санкций Евросоюза против России. ЕС ввел этот пакет мер 24 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте правительства Швейцарии.
С 15 мая Швейцария ужесточает в том числе ограничения на экспорт товаров военного и двойного назначения, запрещает экспортировать в Россию хромовые руды и закупать в стране необработанный алюминий. Берн также запретил экспортировать в Росию программное обеспечение для разведки нефти и газа.
Швейцария одновременно присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии.
В начале марта Берн уже ввел санкции в отношении 48 физлиц, 35 организаций и 74 судна «теневого флота».
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала журналистам, что ЕС работает над очередным, 17-м пакетом санкций в отношении России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала Каллас «пакетчицей».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru