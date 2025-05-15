Галактионова назвала премию им. Лихачева музейным «Оскаром»

По её словам, она стала стимулом для конкуренции и толчком к развитию всей музейной сферы.

Галактионова также отметила высокую скорость, с которой сегодня развивается музейная отрасль.

«Коллекции, проекты и выставки стали одним из главных трендов культуры, а их создатели заслужили признания и наград», - добавила она.

Ранее гендиректор ГИМ Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

