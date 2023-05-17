Байден выразил уверенность, что США не допустят дефолт
Президент США Джо Байден пообещал договориться о повышении потолка государственного долга и предотвратить дефолт. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Белого дома выразил уверенность, что придет к соглашению с лидерами Конгресса. По словам президента, его вчерашняя встреча с парламентариями была «продуктивной».
Байден отметил, что главы палат Конгресса понимают последствия дефолта. Его наступление американский лидер назвал «катастрофой для экономики и народа».
«Мы собираемся продолжать эти переговоры с лидерами Конгресса в ближайшие дни, пока не достигнем соглашения», - добавил он.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию допустить дефолт. Политик посоветовал Белому дому кардинально сократить расходы, передает «Радиоточка НСН».
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