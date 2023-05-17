Байден выразил уверенность, что США не допустят дефолт

Глава Белого дома выразил уверенность, что придет к соглашению с лидерами Конгресса. По словам президента, его вчерашняя встреча с парламентариями была «продуктивной».

Байден отметил, что главы палат Конгресса понимают последствия дефолта. Его наступление американский лидер назвал «катастрофой для экономики и народа».

«Мы собираемся продолжать эти переговоры с лидерами Конгресса в ближайшие дни, пока не достигнем соглашения», - добавил он.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Республиканскую партию допустить дефолт. Политик посоветовал Белому дому кардинально сократить расходы, передает «Радиоточка НСН».

