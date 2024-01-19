Байден: Вопрос дальнейшей помощи Украине упирается в меньшинство в Конгрессе

По его словам, состоявшаяся в Белом доме с американскими законодателями «прошла хорошо». Как отметил глава государства, большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. При этом меньшинство может начать препятствовать продолжению финансирования, что станет катастрофой.

Ранее Байден предупредил лидеров Конгресса, что проволочки с выделением средств Киеву угрожают безопасности Америки, Североатлантического альянса и «свободного мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

