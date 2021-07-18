Байден вернет снятые при Трампе ограничения по расходу воды

Изначально ограничения было принято в 1992 году, в 2013 году правила уточнили, теперь 9,5 л в минуту должна была пропускать вся конструкция, тогда как раньше напор ограничивался для каждой лейки душа. Именно это ограничение было снято при Дональде Трампе — вернув напор в 9,5 л в минуту для каждой лейки.

Трамп утверждал, что поток воды недостаточно сильный. В Минэнерго США считают, что отмена решения экс-президента связана экономией воды и бюджетов домохозяйств. Против решения Трампа выступали природоохранные организации, которые сочли изменение правил глупым, ненужным и расточительным.

