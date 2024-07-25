Байден в обращении к нации заявил, что заслуживает нового президентского срока

Американский президент Джо Байден во время выступления со специальным обращением к нации заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства.

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При этом он указал, что решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. Для него «настало время передать эстафету молодому поколению». Байден призвал голосовать за Камалу Харрис, назвав ее опытной и жесткой.

Ранее в Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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