Байден в обращении к нации заявил, что заслуживает нового президентского срока
25 июля 202406:01
Американский президент Джо Байден во время выступления со специальным обращением к нации заявил, что заслуживает второго срока на посту главы государства.
При этом он указал, что решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. Для него «настало время передать эстафету молодому поколению». Байден призвал голосовать за Камалу Харрис, назвав ее опытной и жесткой.
Ранее в Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru