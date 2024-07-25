Байден в обращении к американцам заявит, что решил передать эстафету новому поколению

Американский лидер Джо Байден в ходе обращения к гражданам страны заявит, что передает эстафету «новому поколению», поэтому отказался от предвыборной гонки, сообщает РИА Новости со ссылкой на выдержки из его речи.

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Президент заявит, что намерен доработать свой срок, на чем и «будет сфокусирован следующие шесть месяцев».

Ранее в Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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