Байден в обращении к американцам заявит, что решил передать эстафету новому поколению
25 июля 202405:18
Американский лидер Джо Байден в ходе обращения к гражданам страны заявит, что передает эстафету «новому поколению», поэтому отказался от предвыборной гонки, сообщает РИА Новости со ссылкой на выдержки из его речи.
Президент заявит, что намерен доработать свой срок, на чем и «будет сфокусирован следующие шесть месяцев».
Ранее в Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru