СМИ: Белый дом и республиканцы обсуждают повышение потолка госдолга до 2025 года
Представители главы США и республиканцы во время консультаций по предотвращению дефолта обсуждают повышение потолка госдолга до 2025 года, сообщает The Washington.
Также в повестке значится заморозка существенной части внутренних расходов. Стороны также ведут переговоры по увеличению оборонного бюджета и расходов на ветеранов. Как отмечает издание, несмотря на то, что администрация Джо Байдена пошла на уступки в отношении требований республиканцев по расходам, конгрессмены «все же больше потеряли, чем приобрели» по ряду внутренних вопросов.
Ранее стало известно, что в США, в случае объявления дефолта по выплатам по государственному долгу, фондовый рынок упадет на 45 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru