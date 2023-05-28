СМИ: Белый дом и республиканцы обсуждают повышение потолка госдолга до 2025 года

Также в повестке значится заморозка существенной части внутренних расходов. Стороны также ведут переговоры по увеличению оборонного бюджета и расходов на ветеранов. Как отмечает издание, несмотря на то, что администрация Джо Байдена пошла на уступки в отношении требований республиканцев по расходам, конгрессмены «все же больше потеряли, чем приобрели» по ряду внутренних вопросов.

Ранее стало известно, что в США, в случае объявления дефолта по выплатам по государственному долгу, фондовый рынок упадет на 45 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

