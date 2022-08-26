Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами при обыске у Трампа

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами, изъятыми ФСБ при обыске у экс-лидера страны Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в августе стало известно, что Национальное управление архивов и документации Соединенных Штатов обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья экс-президента США Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах.

Байден считает, что в определенных условиях работа с секретными документами вне офисов допустима.

Агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде в начале августа текущего года.





