Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами при обыске у Трампа
Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с секретными документами, изъятыми ФСБ при обыске у экс-лидера страны Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в августе стало известно, что Национальное управление архивов и документации Соединенных Штатов обнаружило в вывезенных в январе 2022 года из поместья экс-президента США Дональда Трампа материалах более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах.
Байден считает, что в определенных условиях работа с секретными документами вне офисов допустима.
Агенты ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде в начале августа текущего года.
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