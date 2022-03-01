Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за рубеж

«Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — цитирует сообщение РИА Новости.

Из-за событий на Украине ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. В качестве ответной меры Росавиация закрыла небо для рейсов из более чем 30 стран, пишет RT.

По данным АТОР, из-за закрытия воздушного пространства российские туристы испытывают трудности с возвращением на родину. Сейчас в странах, откуда сложно вылететь в РФ, находятся более 27 тысяч россиян, отмечает телеканал «360». Ростуризму, Минтрансу и МИД поручено организовать вывоз туристов из РФ из иностранных государств по гуманитарным каналам.

