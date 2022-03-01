Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за рубеж
Росавиация рекомендовала россиянам в ближайшее время воздержаться от неслужебных поездок за границу на фоне военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — цитирует сообщение РИА Новости.
Из-за событий на Украине ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. В качестве ответной меры Росавиация закрыла небо для рейсов из более чем 30 стран, пишет RT.
По данным АТОР, из-за закрытия воздушного пространства российские туристы испытывают трудности с возвращением на родину. Сейчас в странах, откуда сложно вылететь в РФ, находятся более 27 тысяч россиян, отмечает телеканал «360». Ростуризму, Минтрансу и МИД поручено организовать вывоз туристов из РФ из иностранных государств по гуманитарным каналам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,4 млн+107 тыс. / сут.
Умерли
352 тыс.+733 / сут.
Выздоровели
13,6 млн+117 тыс. / сут.
- Платежная система Visa будет соблюдать санкции против России
- «Газпром» заявил о штатных поставках газа через Украину
- Рубль развернулся вверх после утреннего падения
- В Госдуме предложили запретить занимать госдолжности несогласным с операцией на Украине
- Автомобили ОБСЕ выехали из Луганска и Донецка
- Появилось видео мощного взрыва в центре Харькова
- В России объем снятых 28 февраля наличных составил 294 млрд рублей
- В МИД Сирии назвали Зеленского пешкой Запада
- Глобальный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и TikTok
- Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru