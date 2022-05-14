Байден: США и страны АСЕАН запускают новую эру в отношениях
США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) запускают новую эру в отношениях, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время саммита страны и организации в Вашингтоне.
«Сегодня мы не только празднуем 45-летие партнерства и дружбы между США и АСЕАН, но также запускаем новую эру в наших отношениях», — цитирует американского президента РИА Новости.
В ходе саммита Байден также объявил о выдвижении одного из своих советников Йоханнеса Абрахама в качестве кандидата на пост посла Соединенных Штатов в АСЕАН. Абрахам станет доверенным представителем главы Белого дома, «который продолжит укреплять это стратегическое партнерство во благо интересов всех нас».
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