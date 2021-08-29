Дядюшкин сон. Байден проспит США?

Президент США Джо Байден заблудился на входе в Белый дом. Охрана показывала ему, куда следует направиться, но глава государства настойчиво шел в неверном направлении. Республиканские политики тут же накинулись на 78-летнего президента с критикой, усомнившись в его когнитивных способностях.

Президент США Джо Байден оконфузился после того, как один из его помощников указал ему на "остаток завтрака" на подбородке. Вытирая лицо, он случайно показал содержимое записки.

«Сэр, у вас что-то на подбородке», — было написано черным маркером на бумажке.