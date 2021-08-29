Дядюшкин сон. Байден проспит США?
Президент США снова уснул во время важных переговоров с премьером Израиля. В США считают, что состояние Джо Байдена угрожает безопасности страны.
Глава Белого дома Джо Байден уснул в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Видео опубликовала в Twitter израильский депутат Галит Дистель-Атбарьян, пишут «Известия».
На видео запечатлен момент, когда Беннет обращается к Байдену, а тот сидит неподвижно с закрытыми глазами.
Президент США Джо Байден заблудился на входе в Белый дом. Охрана показывала ему, куда следует направиться, но глава государства настойчиво шел в неверном направлении. Республиканские политики тут же накинулись на 78-летнего президента с критикой, усомнившись в его когнитивных способностях.
Президент США Джо Байден оконфузился после того, как один из его помощников указал ему на "остаток завтрака" на подбородке. Вытирая лицо, он случайно показал содержимое записки.
«Сэр, у вас что-то на подбородке», — было написано черным маркером на бумажке.
Президент США Джо Байден, который путает эскалацию с вакцинацией и называет Путина «Клутиным», столкнулся с очередными трудностями. На этот раз 78-летний политик забыл, куда положил маску. Журналисты обратили внимание, что во время выступления в штате Джорджия Байден, стоя на кафедре, проверил папку, стол, попросил помочь с поисками жену.
«Я ищу свою маску. У меня проблема», – признался он, обращаясь к публике. В итоге спустя полминуты маска нашлась в кармане брюк президента.
В марте в сети было опубликовано видео, на котором журналисты запечатлели подъем Байдена на борт президентского самолета. Глава государства несколько раз споткнулся и чуть не упал. Позже в пресс-службе Белого дома пояснили, что инцидент произошел из-за сильного ветра, а сам Байден «чувствует себя прекрасно».
Поведение главы Белого дома Джо Байдена угрожает безопасности государства, сообщил телеканалу Fox News бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.
По его словам, американский лидер «не может пройти даже легкое интервью без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть», - отметил Миллер. Он считает, что другие страны видят эту слабость, из-за чего США находятся в меньшей безопасности.
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