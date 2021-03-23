Байден сообщил о планах Белого дома запретить продажу штурмового оружия

Американские власти пока что не выяснили мотивов 21-летнего Ахмада Алиссы, открывшего 22 марта стрельбу в городе Боулдер. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

Американский лидер добавил, что администрация США предпримет попытку на законодательном уровне запретить продажу штурмового огнестрельного оружия во всех штатах. Он также призвал дождаться официальной информации об обстоятельствах преступления.

Число жертв стрельбы в США возросло до десяти

Днем ранее злоумышленник из Боулдера расстрелял 10 человек в супермаркете, включая полицейского. Полиция задержала стрелявшего и заключила его под стражу, расследование обстоятельств нападения продолжается.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаСШАБайден
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