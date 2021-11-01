Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что тест на коронавирус президента США Джо Байдена оказался отрицательным, сообщает ТАСС.

Кремль: Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго

По её словам, тест был необходим для соблюдения условий въезда в Великобританию, куда американский лидер отправился, чтобы принять участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем она не может сопровождать Байдена во время его поездки в Европу, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТестКоронавирусПрезидент СШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры