Байден сдал отрицательный тест на COVID-19
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что тест на коронавирус президента США Джо Байдена оказался отрицательным, сообщает ТАСС.
По её словам, тест был необходим для соблюдения условий въезда в Великобританию, куда американский лидер отправился, чтобы принять участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем она не может сопровождать Байдена во время его поездки в Европу, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Байден сдал отрицательный тест на COVID-19
- Объявлен состав сборной России на матчи против Кипра и Хорватии
- В Красноярске подросток ударил ножом 11-летнего мальчика
- СМИ: в России прекращены продажи специй бренда Santa Maria
- В островном Королевстве Тонга ввели локдаун из-за единственного случая COVID-19
- Медики назвали инфаркт «противопоказанием к вакцинации»
- Ноябрь в России будет на 3℃ теплее нормы
- В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом
- «Врачи демонстрируют геройство»: Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
- В Кремле раскрыли о чем говорили Лавров с Байденом на G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru