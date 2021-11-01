Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

По её словам, тест был необходим для соблюдения условий въезда в Великобританию, куда американский лидер отправился, чтобы принять участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем она не может сопровождать Байдена во время его поездки в Европу, сообщает RT.

