Байден счел Трампа «староватым» для должности президента
Президент США Джо Байден, которому скоро исполнится 82 года, назвал своего 77-летнего оппонента Дональда Трампа неподходящим для президентской должности из-за возраста. Об этом глава Белого дома заявил на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.
«Трамп немного староват и не в форме», - приводит слова американского лидера ТАСС.
По его словам, предстоящие выборы президента станут переломным моментом в истории США. Байден полагает, что от их итогов зависит политический курс страны на ближайшие десятилетия.
Ранее Байден заявил, что Трамп преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что он захочет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru