Байден счел Трампа «староватым» для должности президента

«Трамп немного староват и не в форме», - приводит слова американского лидера ТАСС.

По его словам, предстоящие выборы президента станут переломным моментом в истории США. Байден полагает, что от их итогов зависит политический курс страны на ближайшие десятилетия.

Ранее Байден заявил, что Трамп преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что он захочет, передает «Радиоточка НСН».

