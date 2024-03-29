Байден счел Трампа «староватым» для должности президента

Президент США Джо Байден, которому скоро исполнится 82 года, назвал своего 77-летнего оппонента Дональда Трампа неподходящим для президентской должности из-за возраста. Об этом глава Белого дома заявил на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.

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«Трамп немного староват и не в форме», - приводит слова американского лидера ТАСС.

По его словам, предстоящие выборы президента станут переломным моментом в истории США. Байден полагает, что от их итогов зависит политический курс страны на ближайшие десятилетия.

Ранее Байден заявил, что Трамп преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что он захочет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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