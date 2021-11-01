Байден разочаровался саммитом G20 из-за Китая и России

По его словам, Россия и Китай «не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата». При этом глава Белого дома отметил, что по теме климата на саммите был достигнут значительный прогресс, однако еще предстоит многое сделать.

Как сообщалось ранее, лидеры стран G20 поставили цель высадить на Земле один триллион деревьев. Эту задачу главы государств прописали в декларации по итогам саммита в Риме.

