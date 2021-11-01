Байден разочаровался саммитом G20 из-за Китая и России
Американский лидер Джо Байден считает, что причиной разочарования итогами саммита «большой двадцатки» в сфере климата стала позиция Москвы и Пекина, сообщает Life со ссылкой на заявление президента США.
По его словам, Россия и Китай «не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата». При этом глава Белого дома отметил, что по теме климата на саммите был достигнут значительный прогресс, однако еще предстоит многое сделать.
Как сообщалось ранее, лидеры стран G20 поставили цель высадить на Земле один триллион деревьев. Эту задачу главы государств прописали в декларации по итогам саммита в Риме.
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