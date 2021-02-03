Байден простился с убитым офицером полиции Капитолия
Президент США Джо Байден посетил во вторник церемонию прощания с офицером Капитолия США Брайаном Сикником, который погиб от смертельного ранения во время штурма здания Конгресса 6 января, передает «Интерфакс».
Останки полицейского выставили в ротонде здания Конгресса. Президент и первая леди Джилл Байден посетили Капитолий в 10 вечера и простояли несколько мгновений напротив урны с прахом Сикника.
Во время беспорядков в Вашингтоне 6 января погибли пять человек, включая Сикника. Сообщалось, что офицер полиции, получив ранение, успел дойти до кабинета службы охраны Капитолия, в котором позже скончался.
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