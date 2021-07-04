Байден прокомментировал кибератаку на 200 американских компаний

«Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал президент США.

Как сообщалось, международная компания Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, за которой могут стоять связанные с Россией хакеры. К кибератаке могут быть причастны злоумышленники из группировки REvil.

Kaseya производит программное обеспечение для компаний, предоставляющих интернет-услуги в дистанционном формате.

