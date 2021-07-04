Байден прокомментировал кибератаку на 200 американских компаний
Американский лидер Джо Байден сообщил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Москва, передает Bloomberg.
«Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал президент США.
Как сообщалось, международная компания Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, за которой могут стоять связанные с Россией хакеры. К кибератаке могут быть причастны злоумышленники из группировки REvil.
Kaseya производит программное обеспечение для компаний, предоставляющих интернет-услуги в дистанционном формате.
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