Байден прокомментировал кибератаку на 200 американских компаний

Американский лидер Джо Байден сообщил, что не уверен, что за недавней хакерской атакой с помощью вируса-вымогателя в США стоит Москва, передает Bloomberg.

СМИ: Связанные с Россией хакеры атаковали американскую IT-компанию

«Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены», — сказал президент США.

Как сообщалось, международная компания Kaseya подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, за которой могут стоять связанные с Россией хакеры. К кибератаке могут быть причастны злоумышленники из группировки REvil.

Kaseya производит программное обеспечение для компаний, предоставляющих интернет-услуги в дистанционном формате.

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ФОТО: flickr/ Brian Klug
ТЕГИ:СШАДжо БайденХакеры
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