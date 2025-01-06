Байден заявил, что знает Путина больше 47 лет

Президент США Джо Байден заявил, что знает российского лидера Владимира Путина больше 47 лет. Об этом политик рассказал, выступая перед новыми членами конгресса от американской Демократической партии.

«Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге», — приводит слова Байдена РИА Новости.

Американский президент усомнился в том, когда произошла встреча, однако «вспомнил», что она состоялась «сразу после вступления в должность, в начале февраля».

Единственная очная встреча Байдена и Путина в качестве глав государств прошла в июне 2021 года в Женеве. При этом 47 лет назад действующий американский лидер был сенатором, а нынешний президент России служил в КГБ СССР.

Ранее Джо Байден начал с шутки свое первое выступление после терактов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, напоминает Ura.ru. Американский президент заявил, что публика начала аплодировать, потому что он «наконец-то появился».

