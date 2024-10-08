Байден призвал завершить войну на Ближнем Востоке
8 октября 202400:01
Президент США Джо Байден призвал положить конец войне на Ближнем Востоке, сказано в сообщении Белого дома.
Заявление главы государства прозвучало по случаю годовщины нападения «Хамаса» на юг Израиля 7 октября. По словам американского лидера, пострадало «слишком много мирных жителей».
Байден заявил, что идет работа над соглашением о прекращении огня в Газе.
Ранее Израиль заявил об уничтожении 14 тысяч террористов в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru