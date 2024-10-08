Байден призвал завершить войну на Ближнем Востоке

Матвиенко призвала регионы отказаться от «мегастроек» и экономить деньги МВД возбудило дело против водителя самосвала, который протаранил 10 машин в Подмосковье Рост цен на технические яблоки не повлияет на производство массового сидра Спортсменка Елена Смирнова утонула на соревнованиях по триатлону в Барселоне На этой неделе жители Москвы смогут увидеть радиационный туман