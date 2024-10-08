Байден призвал завершить войну на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден призвал положить конец войне на Ближнем Востоке, сказано в сообщении Белого дома.

ХАМАС ударило ракетами по Тель-Авиву и другим городам Израиля

Заявление главы государства прозвучало по случаю годовщины нападения «Хамаса» на юг Израиля 7 октября. По словам американского лидера, пострадало «слишком много мирных жителей».

Байден заявил, что идет работа над соглашением о прекращении огня в Газе.

Ранее Израиль заявил об уничтожении 14 тысяч террористов в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ХамасИзраильБлижний ВостокДжо Байден

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