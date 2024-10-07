ХАМАС ударило ракетами по Тель-Авиву и другим городам Израиля

Группировка ХАМАС признала свою ответственность за пук ракет по центральной части Израиля в понедельник, 7 октября. В частности, целью удара стала столица еврейского государства, Тель-Авив. Такую информацию распространили СМИ стран Ближнего Востока.

СМИ самого Израиля уточняют, что сирены тревоги сегодня звучат сразу в нескольких районах Тель-Авива. Также воздушная опасность объявлена в целом ряде других городов, среди которых называются Холон, Ришон-ли-Цион.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск ракет со стороны сектора Газа. Другие подробности пока не приводятся, также, как и данные о возможных жертвах или разрушениях.

