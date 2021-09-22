Байден призвал сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами

«Мы должны работать вместе, как никогда раньше», — сказал глава государства. По его словам, США «не стремятся к новой холодной войне или миру, разделенному на жесткие блоки». Глава Белого дома пообещал удвоить финансовую помощь бедным странам, чтобы помочь им перейти на чистую энергию и справиться с последствиями изменения климата, которые Байден назвал «безжалостными».

Как сообщалось, 21 сентября президент США Джо Байден и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили борьбу с пандемией коронавируса и изменением климата.

