Байден призвал сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами

Президент США Джо Байден в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал страны к сотрудничеству в борьбе с такими глобальными проблемами как эпидемия коронавируса и глобальное изменение климата, передает BBC News.

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«Мы должны работать вместе, как никогда раньше», — сказал глава государства. По его словам, США «не стремятся к новой холодной войне или миру, разделенному на жесткие блоки». Глава Белого дома пообещал удвоить финансовую помощь бедным странам, чтобы помочь им перейти на чистую энергию и справиться с последствиями изменения климата, которые Байден назвал «безжалостными».

Как сообщалось, 21 сентября президент США Джо Байден и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили борьбу с пандемией коронавируса и изменением климата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусООНДжо Байден
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