Байден призвал Берлин выполнить данные Киеву обещания по газу

Американский президент Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Берлин должен выполнить обещания, которые были даны Киеву в связи со строительством российского газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Bloomberg сообщил, зачем России «Северный поток - 2»

По словам главы государства, необходимо гарантировать, что Москва «не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях».

Германия не может оперативно запустить газопровод «Северный поток-2» из-за «ловушки», в которой страна оказалась по вине европейских властей. Об этом заявил эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияДжо Байден
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