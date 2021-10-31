Байден призвал Берлин выполнить данные Киеву обещания по газу
Американский президент Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что Берлин должен выполнить обещания, которые были даны Киеву в связи со строительством российского газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
По словам главы государства, необходимо гарантировать, что Москва «не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях».
Германия не может оперативно запустить газопровод «Северный поток-2» из-за «ловушки», в которой страна оказалась по вине европейских властей. Об этом заявил эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru