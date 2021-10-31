Байден призвал Берлин выполнить данные Киеву обещания по газу

По словам главы государства, необходимо гарантировать, что Москва «не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях».

Германия не может оперативно запустить газопровод «Северный поток-2» из-за «ловушки», в которой страна оказалась по вине европейских властей. Об этом заявил эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач.

