Байден признался в игнорировании вопросов журналистов

Президент США Джо Байден заявил, что не имеет привычки отвечать на вопросы корреспондентов. Видео выступления главы Белого дома опубликовала газета Washington Post.

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«Я говорю десять минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу», - сказал президент США на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News заявила, что сомневается в способности Байдена пережить второй срок в Белом доме. Ранее политик сообщил о намерении участвовать в выборах в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыСШАДжо Байден

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