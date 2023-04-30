Байден признался в игнорировании вопросов журналистов

«Я говорю десять минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу», - сказал президент США на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News заявила, что сомневается в способности Байдена пережить второй срок в Белом доме. Ранее политик сообщил о намерении участвовать в выборах в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

