Байден признался в игнорировании вопросов журналистов
Президент США Джо Байден заявил, что не имеет привычки отвечать на вопросы корреспондентов. Видео выступления главы Белого дома опубликовала газета Washington Post.
«Я говорю десять минут, не отвечаю ни на один вопрос и бодро ухожу», - сказал президент США на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
Экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли в интервью Fox News заявила, что сомневается в способности Байдена пережить второй срок в Белом доме. Ранее политик сообщил о намерении участвовать в выборах в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru