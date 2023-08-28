Байден после стрельбы во Флориде призвал остановить идеологию «белого превосходства»
После стрельбы во Флориде с тремя убитыми американский лидер Джо Байден призвал остановить идею «белого превосходства», сообщает «РЕН ТВ».
По словам президента, белому превосходству не место в США. «Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики школ живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи», – сказал глава Белого дома.
Как отметил Байден, преступления, совершенные на расовой почве, нельзя замалчивать.
Днем ранее в американском Джэксонвилле произошла стрельба в магазине. Нападавший ненавидел чернокожих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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