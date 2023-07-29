Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн
США выделят Тайваню оборонную помощь в размере $345 млн. Соответствующий меморандум подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает РИА Новости.
Как говорится в документе, Вашингтон выделит через Пентагон до $345 млн «оборонных средств и услуг», в том числе для обучения и тренировок.
Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на $440 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Минобороны Китая заявили, что США, продавая оружие острову, превращают Тайвань в «пороховую бочку». Пекин призвал Вашингтон прекратить военное взаимодействие с Тайбэем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru