Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн

Как говорится в документе, Вашингтон выделит через Пентагон до $345 млн «оборонных средств и услуг», в том числе для обучения и тренировок.

Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на $440 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Минобороны Китая заявили, что США, продавая оружие острову, превращают Тайвань в «пороховую бочку». Пекин призвал Вашингтон прекратить военное взаимодействие с Тайбэем.

