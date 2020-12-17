Байден попросит американцев носить маски в рамках борьбы с коронавирусом
Избранный президент США Джо Байден обсудил с губернаторами борьбу с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Байдена.
Политик отметил, что помощь властям штатов в борьбе с коронавирусом была недостаточной. Байден намерен в первые 100 дней работы своей администрации выделить 100 млн доз вакцины. Он не исключил, что к этому времени будут открыты школы.
Также изобарный глава государства попросит всех американцев носить защитные маски в течение 100 первых дней его администрации.
Как сообщалось, оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена заявил о готовящихся на церемонии ограничениях, вызванных пандемией COVID-19.
Организаторы распространили сообщение, в котором предложили американским гражданам ограничить поездки в Вашингтон. Они также заявили, что традиционный парад будет "переосмыслен", а количество человек, присутствующих на мероприятии, будет ограничено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru