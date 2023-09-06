Байден попросил журналистов не сообщать врачам, что он не носит маску
Президент США Джо Байден в беседе с журналистами попросил их не сообщать врачам о том, что он не носит маску после заражения супруги, пишет РИА Новости.
Байден заявил, что вновь сдал отрицательный тест на коронавирус. Врачи посоветовали ему носить маску в течение 10 дней.
«Не говорите им, что когда я входил сюда, ее не было на моем лице», - сказал глава Белого дома.
Супруга Байдена Джилл 4 сентября сдала положительный тест на коронавирус.
Как сообщает «Радиоточка НСН», президент США отправится на саммит G20 в Индию, несмотря на заражение супруги. У Байдена запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru