Байден попросил журналистов не сообщать врачам, что он не носит маску

Президент США Джо Байден в беседе с журналистами попросил их не сообщать врачам о том, что он не носит маску после заражения супруги, пишет РИА Новости.

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Байден заявил, что вновь сдал отрицательный тест на коронавирус. Врачи посоветовали ему носить маску в течение 10 дней.

«Не говорите им, что когда я входил сюда, ее не было на моем лице», - сказал глава Белого дома.

Супруга Байдена Джилл 4 сентября сдала положительный тест на коронавирус.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент США отправится на саммит G20 в Индию, несмотря на заражение супруги. У Байдена запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

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ФОТО: скриншот с видео
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